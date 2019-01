Gobierno de AMLO lleva 16 'presos políticos' liberados

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dio a conocer que 16 "presos políticos" ya fueron liberados, aunque destacó que algunos están relacionados con su oposición a la reforma educativa, no se dieron a conocer los nombres.

También te puede interesar: AMLO pide a su gabinete que den a conocer su patrimonio

De acuerdo a Debate, la funcionaria indicó que se han revisado 368 casos y que se han hallado importantes rezagos en impartición de justicia. Así lo informó en la conferencia matutina de AMLO.

"Tenemos ya liberadas 16 personas", indicó en conferencia de prensa, acompañada del Presidente López Obrador.

"Muchos de quienes no han sido sentenciados los jueces no tienen manera de condenarlos porque no tienen las evidencias para sentenciarlos. Hemos encontrado rezagos importantes en la impartición de justicia", dijo.

Sánchez Corderó dijo que en la mesa de análisis que revisa los casos hay personal penitenciario, representantes de Fiscalías, abogados, organizaciones sociales y especialistas.

Subrayó que los primeros casos en revisión son de carácter federal.