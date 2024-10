Gustavo Alarcón asume con temor la Alcaldía de Chilpancingo

Gustavo Alarcón Herrera, alcalde suplente de Chilpancingo, Guerrero, admitió sentir miedo tras la reciente ola de violencia que ha dejado tres políticos asesinados en una semana, incluyendo al alcalde Alejandro Arcos Catalán. A pesar de la inseguridad, Alarcón declaró estar dispuesto a asumir el cargo que por ley le corresponde.

El médico cirujano de 63 años fue escoltado por agentes municipales desde el pasado domingo, una medida de seguridad que no tuvo su predecesor, Arcos Catalán, quien fue asesinado y decapitado el 6 de octubre. "El domingo llegaron los agentes y me dijeron que me iban a cuidar, no sabía lo que le había sucedido a Alejandro", relató Alarcón a Grupo REFORMA.

El Dr. Gustavo Alarcón suplente del finado Alejandro Arcos Catalán analiza si asume el cargo de Presidente Municipal de Chilpancingo, en caso de no asumirlo será el @congresogro quien decida quien tome las riendas de la capital de Guerrero. pic.twitter.com/qnoB2VgcEJ — Antonio Aponte (Peluche 🐻) (@AntonioApontete) October 7, 2024

Alarcón, propuesto como suplente por el propio Arcos en la coalición PRD-PRI-PAN, señaló que aún espera la convocatoria del Cabildo de Chilpancingo para rendir protesta formalmente. "Ellos decidirán hablarme o no", comentó, destacando que su padre, Saúl Alarcón, también fue presidente municipal de Chilpancingo.

Pese al miedo, Alarcón Herrera expresó su compromiso con la comunidad. "El miedo es parte de un sentimiento encontrado, pero aquí estamos", aseguró. Su plan es gobernar Chilpancingo con honestidad y buscando la paz, sin confrontaciones. "No se trata de enfrentarnos, sino de trabajar juntos por la ciudad", añadió.

El clima de violencia y la reciente muerte de su amigo Alejandro Arcos han marcado el inicio de su posible mandato, pero Alarcón se mantiene firme en su decisión de honrar la memoria del alcalde asesinado y trabajar en beneficio de Chilpancingo.

(Con información de Reforma)