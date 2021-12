¡Hay estabilidad! Mensaje de AMLO por sus tres años de gobierno

Esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje con motivo a sus tres años de gobierno. Al evento se le nombró por los simpatizantes como AMLOFest, dicha celebración se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante el mensaje el mandatario tocó varios temas relevantes sobre lo que ocurre en el país.

Como primer tema mencionó que se aumentará la pensión para pensión a niños y niñas con discapacidad, asimismo informó que a partir de enero incrementará la beca para estudiantes de familias pobres desde el nivel básico hasta el nivel superior.

"Estas becas benefician a 11 millones de estudiantes y se invierten en ellas porque no es un gasto, es una inversión, 75 mil millones de pesos anuales" afirmó López Obrador.

Por otro lado informó los avances que está teniendo el Tren Maya y los beneficios que traerá luego de su construcción ya que menciona que este tren transportará a miles de turistas.

"La atención al sur-sureste está cambiando el perfil del desarrollo en el país. El Tren Maya implica una inversión" detalló el mandatario.

López obrador manifestó que el tren implica un inversión de 150 mil millones de pesos, con esto se construirá mil 500 kilómetros de vías férreas, con trenes rápidos y modernos que podrán introducir a turistas que llegan desde; Cancún, Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo; hacia Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. El proyectó constará de 452 trenes con 243 vagones.

Cabe resaltar que el titular del ejecutivo declaró que los pronósticos arrojan que la economía crecerá este año con un aproximado del seis por ciento, afirmó que no se ha contratado deuda pública adicional y que el peso no se devaluó en los primeros dos años y once meses del sexenio y que esto no sucedía desde hace tres décadas, a su vez reconoció que en el mes de noviembre disminuyó el cuatro por ciento, pero que aún con estos datos, no hay comparación con lo que sucedía en los gobiernos anteriores y manifestó que “¡Hay estabilidad!” en su gobierno.

Así se vivió el tercer informe de López Obrador

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo capitalino para emitir su tercer informe de gobierno ante más de 70 mil personas.

Entre los invitados, además del gabinete del presidente, se dieron cita legisladores, gobernadores y políticos.

El mandatario mexicano aseguró que el panorama de la pandemia ha mejorado, lo que permitirá continuar con el plan original para mejorar los servicios de salud:

"El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de la salud: médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a trabajadores".

Las metas para principios del próximo año serán iniciar el plan de distribución de medicamentos, aumentar la beca para estudiantes de familias pobres.

"A partir de enero del año próximo aumentará el monto a estudiantes de familias pobres, de preescolar hasta nivel superior; se les incorporará el porcentaje de la inflación", añadió.

Mencionó que los proyectos importantes permitirán el crecimiento económico del país son el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, una inversión de 150 mil financiado por el ahorro que generó el aeropuerto.

"No tengo duda que pronto, muy pronto, saldremos adelante de la crisis económica".

“Aplicaremos dosis de refuerzo en adultos mayores”.

“El salario mínimo en la zona fronteriza ha aumentado más del doble en el tiempo que estamos en el gobierno. No ha aumentado la gasolina ni la electricidad, gas bienestar para asegurar precios justos”.

“Hemos recuperado 1 millón de empleos que se perdieron durante la pandemia, y hubo 320 mil puestos adicionales, por lo que ahora se tiene la cifra más alta en la historia en cuanto al empleo formal”.

También te puede interesar:

Aumenta salario mínimo para 2022 en México; ¿cuánto subirá?

Tercer informe de gobierno de AMLO 2021: ¿A qué hora inicia y en dónde verlo?

¿Saben a la 4T? Los chocolates que fabrican los hijos de AMLO