Huracán 'John' se fortalece absorbiendo a una tormenta

Agencia

Ciudad de México.- En un inusual evento meteorológico, el huracán John, que ha alcanzado según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC) la categoría 2, está actualmente absorbiendo una tormenta tropical de menor grado.

de acuerdo con RT, la tormenta tropical Ileana fue registrada el domingo por la tarde en el Pacífico oriental, y John llegó a la zona unas horas más tarde. Inicialmente, estaban separados por 740 kilómetros y se movían aproximadamente en direcciones paralelas.

También te puede interesar:‘John’ es huracán categoría 1

Al principio, Ileana provocó alertas de tormenta tropical en la ciudad portuaria de Manzanillo y en las áreas turísticas de Cabo San Lucas, en la costa oeste de México. La madrugada del lunes hubo incluso la posibilidad de que se convirtiera en un huracán.

CHECK THIS OUT... in an unusual tropical weather event, #HurricaneJohn is currently absorbing another system. Notice how the higher, colder cloud tops of #Ileana are dissipating near the Mexican Coast. pic.twitter.com/GuA6e6PxUW