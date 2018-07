Sospechoso de matar a niña estuvo en prisión por 7 años

Agencia

Ciudad de México.- El hombre que asesinó a Ana Lizbeth, la menor de 8 años que desapareció en Vistas del Río, en Juárez, ya ha sido identificado por las autoridades.

Sin abundar en detalles, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró que tiene antecedentes penales y habría estado preso por delitos sexuales. "No hay detenidos. Hay sospechoso, hay muchos indicios de la persona que participó”, compartió el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, segúyn el portal Excélsior.

Sin querer revelar pormenores de la investigación, apuntó que el presunto feminicida tendría antecedentes penales y habría participado por lo menos en otros dos casos similares.

El cuerpo de la niña fue localizado la tarde del martes en un terreno baldío de la misma colonia en donde desapareció Vistas del Río. La última ocasión que fue vista con vida fue la tarde del domingo cuando se alejó al lado de un sospechoso que fue captado por cámaras de vigilancia por lo que tienen su imagen.

Aseguró que se está trabajando de forma muy contundente para llevar al responsable del homicidio ante la justicia. "Estamos muy ofendidos como ciudadanos”, reiteró.

No reveló las causas de la muerte de la niña o el arma que habría sido utilizada para ultimarla, ya que sigue el proceso de la autopsia. "Ya hubo un avance que no quisiera revelar los detalles. Todavía no culminan los médicos legistas”, apuntó.

Mencionó que el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. También se está investigando si la persona actuó sola o con cómplices. El crimen habría sido en el domicilio que ya fue cateado en Vistas del Río, muy cerca de donde se realizó el hallazgo del cuerpo.

Sospechoso habría estado en Topo Chico

Una fuente allegada a la investigación informó que el hombre, de oficio taxista, estuvo internado en el penal del Topo Chico del 2007 al 2014 por el delito de violación.

En 2014, el hombre fue nuevamente acusado de violación de una menor de 14 años, sin embargo, su orden de aprehensión nunca fue ejecutada.

De acuerdo con ABC Noticias, el crimen de Ana Lizbeth se habría cometido la noche de su desaparición, el pasado domingo 15 de julio; trascendió que podría haber participado una segunda persona en su asesinato.

Esta mañana, el fiscal investigador del caso indicó que la madre de Ana Lizbeth ha sido reportada como desaparecida.