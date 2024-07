Jueces en la mira: UIF los acusa de fomentar el lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, acusó a varios jueces y tribunales de fomentar el lavado de dinero al ‘abrirle las puertas’ a las organizaciones criminales.

Gómez afirmó que en tribunales colegiados se quitan de la lista de personas bloqueadas a quienes tienen millones vinculados con la delincuencia organizada.

En la ‘mañanera’, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez criticó una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte que dice que el procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas es inconstitucional.