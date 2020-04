Karime Macías, la ex de Javier Duarte, denuncia a testigo clave

Abel Barajas

Ciudad de México.- Karime Macías denunció hoy ante la Fiscalía General de la República al ex Tesorero del Gobierno de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, uno de los testigos clave del caso, por el delito de falsedad en las declaraciones judiciales que ha llevado a cabo como colaborador de la autoridad federal.

A través de sus abogados, Karime afirmó que las declaraciones presuntamente falsas del también ex diputado federal del PRI no sólo la agravian a ella, sino también a su ex marido Javier Duarte y a otros ex funcionarios veracruzanos.

"Dentro del proceso penal federal, seguido en contra del señor Javier Duarte de Ochoa, el señor Tarek Abdalá Saad, en fecha 23 de mayo de 2018, declaró entre otras cosas que supuestamente la señora Karime Macías Tubilla asistía a reuniones de gabinete y era quien decidía a qué empresas debían de entregarse los contratos que se firmaban con el Gobierno de Veracruz", dice la denuncia.

"Dichos señalamientos e imputaciones carecen de veracidad y de valor, al no estar robustecidos con otro dato de prueba que acrediten las declaraciones del señor Tarek Abdalá Saad, toda vez que los hechos que relata nunca sucedieron y sólo aceptó colaborar con la entonces PGR con información falsa, en aras de no enfrentar la justicia y ser juzgado por delitos que él cometió".

La querella presentada por Brenda Cerro, del despacho de Ricardo Sánchez Reyes Retana, recuerda que Abdalá evitó ser acusado penalmente por desvíos de 55 mil millones de pesos, gracias a que se acogió a un criterio de oportunidad de la FGR para declarar en contra de Karime, Duarte y otros.

Una de las declaraciones supuestamente falaces que la denunciante reprocha al testigo colaborador, es que dijo haber recibido instrucciones para destinar 750 millones de pesos a medios de comunicación y transferir dinero a empresas fantasma, mismas que Karime indicaba.

También, confesar que el dinero se triangulaba a través de las Secretarías de Seguridad Pública, de Agricultura y Desarrollo Social, para evitar que la responsabilidad cayera en la Secretaría de Finanzas, en el periodo en que fue su titular.

Macías vive en el exclusivo barrio de Chelsea, en Londres, aunque está sujeta a un juicio de extradición por un presunto fraude de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz.