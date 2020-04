No hay ley seca, aclaran la Anpec y el gobernador de Nuevo León

Cancún.- Luego de que ayer se desataran compras de pánico en varias partes del país por la declaración hecha por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien advirtió que se suspendería la venta de bebidas alcohólicas esta semana, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) lo ha desmentido.

A través de un comunicado de prensa, la organización dijo que el acuerdo de la Emergencia Sanitaria emitido por la Secretaria de Salud para evitar la propagación del Covid-19 no establece la Ley Seca en el país.

También te puede interesar: Compras de pánico de cervezas por cierre de plantas (fotogalería y video)

Un día después de declarar que pidió a alcaldes prohibir la venta de bebidas alcohólicas, y de que se generaran compras de pánico en el área metropolitana, el Gobernador Jaime Rodríguez aseguró esta mañana que no habrá Ley Seca en Nuevo León.

En una entrevista de radio a nivel nacional, el Mandatario estatal dijo que no se tratar de inhibir, ni tampoco de vender de más alcohol.

“Espero que la sociedad me lo entienda acá en Nuevo León. No lo vamos a hacer así como Ley Seca, no se trata de hacer la Ley Seca”, expresó.

“No está prohibida la venta, nadie lo ha prohibido”, declaró.