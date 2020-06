Ofrece López-Gatell disculpas a la legisladora panista Alejandra Reynoso

Ciudad de México.- El Dr. Hugo López-Gatell ofreció una disculpa pública a la legisladora Alejandra Reynoso, por lo que ella considera que fue una ofensa durante la comparecencia del subsecretario de salud la semana pasada ante el Senado de la República.

“Puedo decir públicamente que no tuve la intención en ese momento de ofenderla ni a ella ni a nadie, y por ello le pido una disculpa a la legisladora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de representación proporcional por Guanajuato, del PAN. Le pido una disculpa, senadora. Si le ofendí, créame que no fue mi intención”, comentó el funcionario durante la conferencia de prensa diaria de la Secretaría de Salud.

El especialista en epidemiología aseveró que no fue su intención ofender a nadie, ni a la senadora Reynoso ni a nadie, que respeta profundamente la separación de poderes, y que está consciente de ser un funcionario suscrito a uno de los poderes de la Unión, y los otros dos poderes merecen todo mi respeto y toda mi consideración.

López-Gatell mencionó que el señalamiento que Alejandra Reynoso le hizo es que podría haber caído en una práctica de misoginia, de rechazo o discriminación a las mujeres representadas en este caso por la legisladora.

“Eso me preocupa, porque mis convicciones que vienen de mucho tiempo atrás son muy claras, he promulgados siempre por el respeto, la defensa y la promoción de la igualdad de los géneros, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre una enorme diversidad de identidades genéricas que existen en el mundo, y me parece preocupante que por alguna circunstancia como esta se mal interpretara”, abundó.

Para finalizar el subsecretario insistió en que el planteamiento de la legisladora Reynoso le ayuda a identificar cómo pudieron darse las circunstancias y de qué manera podría ser más efectivo en el futuro para no ofender a alguien más.

“Le agradezco su señalamiento, porque me va a llevar a desarrollar más mis capacidades de comunicación. Gracias por su observación”, finalizó.