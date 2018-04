Mamá de Edward 'culpa' al doctor Luis Pérez de su muerte

Agencia

Oaxaca.- "El gremio de los médicos está presionando para influir en el juicio contra el doctor Luis Alberto Pérez, pero no conocen la carpeta de investigación", aseguró Daniela Trujillo, madre del niño Edward Luna, quien murió tras una cirugía por factura en el brazo.

La madre del menor comentó que no tiene ninguna duda de la responsabilidad del doctor ortopedista en la muerte del niño, según el portal Radio Fórmula.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, indicó que se trató de un homicidio porque él conocía los riesgos que corría el menor y aun así lo operó, "e informó que su hijo no murió por una sobredosis de anestesia, sino que se broncoaspiró porque el médico no hizo atendió que el niño no estaba en ayunas en el momento de la cirugía".

Admitió que, debido a las protestas, los jueces que tienen el caso se sientan presionados y "los tribunales accedan a lo que ellos pidan. Nosotros hemos dicho que, si el doctor es inocente, que lo compruebe, pero es que no conocen la carpeta de investigación y no conocen el caso".

Refirió que entre las irregularidades que se encuentran en el expediente están que el día que ingresó el menor al hospital, el doctor no le hizo estudios preoperatorios y sabía que no estaba en ayuno, pues comió alrededor de las 5:30 y la operación fue a las 10:30; "se lo dijimos, él sabía que había ingerido alimentos".

Dijo que en sus notas de operación, el médico escribió que la cirugía duró una hora y durante seis horas no hicieron nada para encontrar una sala de terapia intensiva para atender las complicaciones que sufrió.

"No fue una sobredosis de anestesia, por lo que sabemos se broncoaspiró con los alimentos que consumió antes, vivimos un infierno toda la noche", añadió al tiempo que consideró justa la resolución del juez que lo acusa de homicidio doloso, porque "desde un principio sabía los riesgos que podría correr y aun así lo operó".