Docentes piden restituir a Elba Esther Gordillo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Docentes de la agrupación Maestros por México pidieron hoy la restitución de la ex presidiaria Elba Esther Gordillo como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

De acuerdo a Vanguardia, el grupo que asegura representar a 2 mil maestros de Nuevo León pidió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que restituya el cargo de presidenta nacional del SNTE.

También te puede interesar: Balean al hermano de senadora 'Lady Champange'

Además pidieron que se derogue la Reforma Educativa y que se les restablezcan sus derechos.

“De lo que fue acusada de corrupción a quien corresponde juzgarla es a la autoridad, quien ya la declaró absuelta”, dijo Alberto Regalado, colaborador de la agrupación.

"Y nosotros insistimos en que regrese porque necesitamos un verdadero liderazgo, porque en su momento ella hizo un buen papel y rendía buenas cuentas a los maestros".

De acuerdo a El Debate, el pasado 8 de agosto la ex lideresa recibió por parte de un juez federal, el punto final a las acusaciones judiciales contra Elba Esther Gordillo, al decretar su libertad por falta de elementos en el juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, el último que tenía vigente.

Esto después de cinco años con cinco meses y once días, finalmente la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya no tiene ninguna restricción para circular con libertad o hacer vida pública.

Elba Esther Gordillo demandará a Carlos Loret de Mola

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, demandará al periodista Carlos Loret de Mola por daño moral, informó este miércoles su abogado.

"Cuando se ejerce la libertad de prensa y de expresión hay límites. En el caso de Loret de Mola, ha hecho imputaciones falsas, publicado fotos del momento de la detención (de Gordillo), cuando ya hasta la PGR les tapan los rostros. Hace una serie de aseveraciones que no sólo son incorrectas, son tendenciosas y falsas", explicó Marco Antonio del Toro en entrevista para Grupo Fórmula, informa el portal web del periódico El Financiero.