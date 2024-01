¿Manipuló el sistema? Víctimas de Roemer preocupadas tras su liberación

Después de que el exdiplomático, Andrés Roemer, señalado por acoso y abuso sexual, fue liberado de prisión el 15 de diciembre, diversas víctimas y activistas feministas expresaron su preocupación, alegando que manipuló el sistema a su favor al persistir en su inocencia.

En un posicionamiento, la organización de apoyo a víctimas de abuso y violación sexual "Nosotros para ellas", dio voz a las afectadas que aclararon que anteriormente habían decidido no dar réplica al acusado por más de una decena de mujeres al entender que el trabajo y los esfuerzos se debían centrar en el campo legal "y dejar que este camino hablara por sí mismo".

"Andrés no es víctima, por más de dos años ha acechado y amenazado a todas las personas que somos parte de este caso e incluso a nuestras familias, ha utilizado un sistema a su conveniencia. Sabíamos que se defendería y no estamos en contra mientras esto sea mediante el debido proceso y sin la utilización de las instituciones de manera facciosa" , agregaron.

No obstante, tras la noticia de que el también expresentador de televisión logró seguir su proceso en prisión domiciliaria, decidieron esclarecer los hechos y a su vez, evitar su revictimización sobre lo expuesto en la cuenta de redes sociales de Roemer, administrada por sus familiares.

Denostaron que en las redes del acusado se afirme que Israel descubrió mil falacias mexicanas y que no es peligroso.