Marcelo Ebrard se suma al equipo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, confirmó a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal como parte de su equipo de operadores electorales.

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Marcelo Ebrard, aseguró que decidió sumarse al equipo de Andrés Manuel López Obrador porque representa la única opción real de cambio para el país.

De acuerdo con información del portal de noticias SDP, en declaraciones a medios tras ser presentado como uno de los coordinadores regionales de la "defensa del voto", Ebrard Casaubón dijo que buscará cumplir con la encomienda asignada por el precandidato presidencial, a quien consideró el aspirante con más probabilidades de alzarse con el triunfo el próximo 1 de julio.

"Andrés Manuel va muy bien. Veo que él es la opción de cambio hoy en México. No hay otra y por eso estoy hoy aquí. Tenemos que cuidar que se respete el resultado de la elección", indicó el ex mandatario capitalino, quien operará en favor de Morena en estados del norte del país.

En cuanto a su autoexilio de casi dos años y medio, Ebrard dijo que salió del país por la persecución política lanzada en su contra y afirmó que no tiene nada de qué avergonzarse de su paso por el gobierno de la capital del país.

"Yo salí de México porque no me permitieron ser, siquiera, candidato a diputado suplente. Siempre he estado defendiendo mis actos de gobierno y por eso estoy aquí. Yo soy de los pocos políticos mexicanos que ha tenido fuego amigo y enemigo al mismo tiempo y aquí estamos", sentenció.