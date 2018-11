Participan casi 10 mil personas en Marcha Zombie

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- Esta tarde se llevó a cabo la Marcha Zombie que reunió a casi 10 mil participantes, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con excelsior.com, los hombres, mujeres, niñas y niños disfrazados de monstruos y todo tipo de personajes siniestros salieron del Monumento a la Revolución, avanzaron por Paseo de la Reforma y finalmente llegaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

El artista y modelo Rick Genest, conocido como Zombie Boy, fue encontrado sin vida en su departamento de Plateau-Mont-Royal, en Montreal, el día de ayer miércoles. De acuerdo a los primeros reportes de la policía, expresados en iHeartRadio Canadá este jueves, todo apunta a que la causa podría tratarse un suicidio.

El modelo, de 32 años, adquirió gran popularidad por tener su cuerpo completamente tatuado y volverse incluso modelo. Zombie Boy fue descubierto por el estilista Nicola Formichetti en 2010, y logró hacerse de un lugar en la industria de la moda al aparecer en un gran número de portadas y campañas publicitarias, como la hecha por Thierry Mugler y que le sirvió de plataforma para salir dentro del video "Born this way" de Lady Gaga.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB