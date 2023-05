Mario Marín seguirá en prisión, no fue exonerado; Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho informó que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, continuará en prisión, luego de que el Tribunal determinó que el documento de sentencia tiene un error y debe ser corregido.

A través de su cuenta de Twitter, la también escritora detalló lo sucedido tras algunos rumores sobre el caso.

"El tribunal determinó que se debe corregir un error del documento de sentencia. Una vez corregido seguimos en el juicio. No sale de prisión y no fue exonerado", precisó.

📡 HOY: #MarioMarín permanecerá en prisión. El tribunal determinó que se debe corregir un error del documento de sentencia. Una vez corregido seguimos en el juicio. NO sale de prisión y NO fue exonerado. #NoMásTortura #CasoLydiaCacho

Fue el miércoles 17 de mayo que la autora de "Los Demonios del Edén"; dijo que el 3er Tribunal Colegiado de Cancún emitiría sentencia el exgobernador; sin embargo, se registraron errores en el documento por lo que fue aplazado.

🛑⏰ Este 18 de Mayo el 3er Tribunal Colegiado de Cancún decidirá de forma definitiva si el ex gobernador que me mandó torturar #MarioMarin será sentenciado por la tortura que he comprobado ante instancias internacionales. Esperamos que no gane la impunidad. @CJF_Mx #NoTortura… pic.twitter.com/SufrDmsFG2