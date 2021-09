Lydia Cacho pide a Suprema Corte atraer su caso: acusa corrupción de jueces

CANCÚN, QR., septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- La periodista mexicana Lydia Cacho Ribeiro, anunció que, por segunda ocasión en lo que va del año, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer su caso como víctima de tortura.

En el asunto se involucra como probables autores intelectuales de ese delito al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y al empresario Kamel Nacif; el primero, interno en la cárcel de Cancún y el segundo, radicado en el Líbano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la defensora de los derechos humanos explicó que había hecho esa misma solicitud a principios de este año al tener conocimiento de que en el Poder Judicial se operaba a favor de ambos personajes.

Además, ella y su defensa legal se enteraron también de la intención de remover de su cargo a la magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez Préstamo, quien libró originalmente las órdenes de aprehensión en contra de Marín, Nacif, Adolfo Karam y Juan Sánchez, el 11 de abril de 2019, ratificadas en diciembre de 2020, por el delito de tortura.

En entrevista, Cacho Ribeiro expuso que todo lo anterior les hizo sospechar que se estaba armando, nuevamente, un blindaje para Marín y Nacif, por lo cual solicitaron la intervención del máximo tribunal del país para atraer su caso, pero éste se negó.

"La Corte se negó a ejercer su facultad de atracción porque dijo que no era importante, pues ya lo tenían los Tribunales y que era un caso que iba a llegar a buen puerto, que no nos preocupáramos, que no había riesgo de corrupción, pero claramente no fue cierto y evidentemente no llegó a buen puerto.