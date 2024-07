'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López fueron engañados por el FBI

Ayer, el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirmó el arresto de Ismael "El Mayo" Zambada García, presunto líder del Cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, hijo del infame narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La detención, llevada a cabo por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), marca un importante golpe al corazón de esta organización criminal.

Según informes del periódico estadounidense The Wall Street Journal (TWSJ), Zambada García habría sido engañado para viajar a Texas bajo el pretexto de inspeccionar aeródromos clandestinos en México.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez 🔗: https://t.co/LumvDMKx2F pic.twitter.com/Wcm20MLrhC

Un funcionario de Seguridad Nacional reveló que Joaquín Guzmán López también estaba a bordo del mismo avión. En realidad, la operación había sido planificada durante meses en colaboración con el FBI. Ambos individuos fueron arrestados en la pista del aeropuerto en Texas.

El Secretario Mayorkas elogió el trabajo de la HSI y el FBI, destacando la importancia del arresto en la lucha contra el tráfico de drogas.

Por su parte, Christopher Wray, director del FBI, expresó en un comunicado su compromiso con la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales. "Estas detenciones reflejan nuestro continuo esfuerzo por combatir las organizaciones criminales violentas como el Cártel de Sinaloa", afirmó Wray.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) también se pronunció sobre el arresto, señalando que el operativo representa un golpe significativo al Cártel de Sinaloa.

Anne Milgram, jefa de la DEA, destacó que Zambada García es uno de los fugitivos más buscados y que su captura es un avance crucial en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo y la metanfetamina, que han causado estragos en comunidades estadounidenses.

#FBI Director Wray highlights how today's arrest of two alleged cartel leaders by the FBI and DEA is made possible through the strength of our partnerships and shared mission of keeping Americans safe. pic.twitter.com/zHasG6wP25