La mejor chef del mundo ¡es mexicana!

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Soto-Innes tiene 28 años de edad, es mexicana y ha sido nombrada la Mejor Chef Mujer del Mundo por la asociación de los World’s 50 Best Restaurants.

La chef Soto-Innes está a cargo de los multipremiados restaurantes Cosme y Atla en Nueva York y se ha convertido en la ganadora más joven con este título en la historia del premio, que en años anteriores recibieron Clare Smyth y Dominique Crenn, publica el portal de noticias Food & Wine.

Originaria de la Ciudad de México, Daniela se mudó a Texas cuando tenía 12 años y comenzó su trabajo en carnicería a los 15 años a un lado de Chris Shepherd.

Después volvió a la Ciudad de México para un periodo de prueba en la cocina de Pujol, donde conoció a Enrique Olvera, con quien ha hecho una gran mancuerna. Además de colaborar en los dos restaurantes neoyorquinos, el dúo de cocineros planea abrir dos nuevos restaurantes en Los Ángeles: Damian y Ditroit.

Su trabajo ha sido incansable, siempre enfocado en enaltecer la gastronomía mexicana, abrir las puertas de la cocina a los migrantes y fomentar la igualdad de género.

Ha recibido tres estrellas por parte del New York Times, el Rising Star Chef of the Year de los James Beard y ahora es acreedora a este premio.

Controversia por el World’s Best Female Chef

El World’s Best Female Chef, es por un lado un emocionante reconocimiento, pero por el otro ha causado bastante controversia. Esto, debido a que muchos chefs no están de acuerdo con la etiqueta de “chef mujer” pues esto implica que las mujeres requieren una categoría diferente a la de los hombres para ser notados dentro de la esfera culinaria.

Pero mientras tanto, toca celebrar a esta joven mexicana que ha demostrado que la cocina no es cuestión de género, sino del esfuerzo y dedicación que han hecho que todo el mundo tenga los ojos en ella.