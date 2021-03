Es mejor leche que la caguama, como recomienda Anaya: AMLO

Al advertir que se debe cuidar el agua o se tomarán medidas enérgicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es mejor la leche que la cerveza, porque así lo recomienda Ricardo Anaya, "que ya no se tomen caguamas".

Al encabezar las acciones de rescate y recuperación del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, el presidente López Obrador señaló que se tiene que convencer para que en el norte el crecimiento económico se dé por medio de un uso racional del agua sobre todo para los productores de leche y de cerveza.