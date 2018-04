En búsquedas sobre AMLO, Anaya o Zavala, aparece Meade

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las campañas electorales se han apoderado de cada rincón, pues ni en internet nos podremos salvar de las campañas de nuestros candidatos a la Presidencia de México, pues Google ya arroja resultados de las propuestas.

Como parte de las estrategias electorales del candidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade, usuarios del buscador Google señalaron que al requerir información con los nombres de los políticos Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador –y con todas las variantes del último, como AMLO o 'peje'--, el primer resultado que aparece es el del sitio oficial www.meade18.com.

Si te vas al buscador y googleas 'Andrés Manuel López Obrador', el primer resultado de búsqueda que Google lanza es el sitio oficial de propuestas del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

Esto ocurre también cuando buscas a los otros candidatos, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, al igual que si escribes variantes como 'AMLO' o incluso Peje.

El hecho de que Google arroje resultados de Meade, aún buscando a los otros candidatos, se puede deber a que la campaña del priista incluyó dentro de su estrategia digital comprar los nombres de sus contendientes en Google Adwords.

Google Adwords es un servicio de la compañía para publicidad patrocinada, en la que los anuncios aparecen de manera simultánea a los resultados de búsquedas naturales u orgánicas -es decir, no pagadas-, y que suelen posicionarse como primeros resultados de búsqueda de la plataforma.

Algo similar ocurre en Youtube, pues en el inicio de la plataforma aparece un spot en el que aparece Meade dando sus propuestas de campaña.

¿Cómo se desactivan?

Los resultados de búsqueda se destacan con la palabra anuncio y se pueden desactivar, dando clic en la flecha que está a la derecha del cuadro Anuncio o Ad.

Te aparecerá la opción ¿Por qué este anuncio? o Why this ad?, una vez ahí, desactiva la casilla azul y con ello ya no deberías recibir esta publicidad en tus búsquedas.

