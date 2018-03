El mundo con los ojos sobre elecciones en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el inicio de las precampañas, el pasado 14 de diciembre y a la fecha, aproximadamente 19 políticos han sido asesinados, situación que no ha pasado por alto para los medios de comunicación internacionales: por ejemplo, The New York Times y The Washington Post, de Estados Unidos, así como Le Monde, de Francia, coinciden en sus publicaciones sobre la violencia.

En esta contienda electoral de México se elegirá al presidente de la República, 120 cargos de senadores y 500 diputados de la cámara baja, publicó el portal El Debate.

The New York Times y El Financial Times, de Estados Unidos, han publicado las acciones de los presidenciables bajo el sello de columna de opinión, incluso este último ha comparado el proceso de campaña de los tres principales candidatos, Ricardo Anaya, Andrés Manuel y José Antonio Meade como una parodia a lo ocurrido, en su momento, con Donald Trump.

El País, de España sigue paso a paso las declaraciones y señalamientos de los presidenciables y hace especial encono a la "lucha" de Ricardo Anaya sobre la corrupción y la supuesta intromisión del gobierno de Enrique Peña Nieto en su candidatura. En concordancia, The Guardian, de Inglaterra, también representa el eco de la impunidad bajo la candidatura de Ricardo Anaya.

Es la agencia internacional de información Reuters, de Inglaterra, la cual publica de manera puntual al candidato de Morena, AMLO, reconociéndolo como el puntero en la intención del voto para el próximo 1 de julio.

El País, El Mundo y The Guardian, coinciden en la debilidad del candidato del PRI, José Antonio Meade, para lograr conectar con los votantes en México. Aseguran que es la supuesta corrupción e impunidad del sexenio de Enrique Peña Nieto la sombra que le impide despuntar en las encuestas.

Los aspirantes independientes no tuvieron menciones relevantes. La ahora única candidata independiente Margarita Zavala, tampoco.