Candidatos lanzan spots de campaña, ¿ya los viste?

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 30 de marzo inician las campañas electorales, por lo que los candidatos a la presidencia entregaron 42 spots de televisión y 29 de radio al Instituto Nacional Electoral (INE), siendo ya a aprobados para su distribución para el periodo de campañas.

A través de su página de internet, el INE también exhibió cinco spots de televisión del PAN, siete del PRI, cuatro del PRD, uno del PT, cuatro del Partido Verde, cuatro de Movimiento Ciudadano, uno de Nueva Alianza, tres de Morena y uno de Encuentro Social.

De acuerdo con Animal Político, mientras que la coalición Por México al Frente insiste en mencionar que su proyecto es una apuesta por el futuro, Morena y el PRI destacan en su propaganda que combatirán la corrupción.

Ricardo Anaya

En los spots de la coalición que impulsa a Ricardo Anaya, enviados al INE para su aprobación y programación en medios, el candidato dice que el PRI perderá y los mexicanos tendrán que optar entre dos opciones de cambio.

El eslogan que aparece en los spots de esta coalición es “De frente al futuro, Anaya presidente”, y en al menos dos de ellos aparece Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial del PRI que fue asesinado en 1994, mencionando que Anaya representa a una nueva generación, que transformará a México.

Además de él, aparecen personajes como Juan Zepeda (“Apoyemos a Ricardo, que también es banda” , dice en su aparición), Rebeca Clouthier, Jorge Castañeda, Xóchitl Gálvez, Miguel Ángel Mancera, Salomón Chertorivski, Patricia Mercado, Enrique Alfaro y Diego Fernández de Cevallos, dando su apoyo a Anaya.

En un spot del PRD, que forma parte de la coalición Por México al Frente, aparecen imágenes de exgobernadores priistas encarcelados, Javier Duarte y Roberto Borge.

José Antonio Meade

En sus spots para las campañas presidenciales, José Antonio Meade usa el eslogan “Avanzar contigo, unidos”, y dice que gracias a su trabajo como secretario de Estado muchos políticos corruptos han terminado en la cárcel, aunque no menciona quiénes.

“Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Nunca. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener ranchos, sin vivir con excesos. Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción”.

En otro mensaje, Meade habla de poner en marcha un programa social, que apoye a la gente para obtener becas o créditos.

“Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo. Soy José Antonio Meade, y voy a avanzar contigo”, dice el candidato priista.

Andrés Manuel López Obrador

El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dice en sus spots que la gente no debe tener miedo de que él llegue al gobierno, y que no defraudará; además, pide a la gente que lo ayude a tener mayoría en el Congreso, votando por los candidatos a diputados y senadores de la coalición que lo impulsa.

“Se terminarán los privilegios en el gobierno. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7,500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender”, agrega en otro mensaje.

En uno de los spots que lanzará el Partido Encuentro Social (PES), López Obrador asegura que como presidente limpiará al gobierno de corrupción.

"¡Qué no te asusten con lo de Venezuela!", nuevo spot para la campaña de AMLO

“Los gobernantes y los traficantes de influencias en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los granes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Voy a gobernar con el ejemplo”, se escucha decir al político tabasqueño.

Margarita Zavala

Hasta este domingo, en el listado del INE no aparecía algún promocional de Margarita Zavala, que de acuerdo con el Instituto cumplió con la cantidad de firmas requeridas para competir como independiente por la presidencia, en la elección del 1 de julio.