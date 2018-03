Inicia campaña presidencial de Margarita Zavala

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 00:00 horas de este viernes, la candidata independiente y ex Primera Dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, comenzó su campaña hacia la presidencia de México al pie del Ángel de la Independencia, ubicado en el Paseo de la Reforma capitalino.

De acuerdo al portal SinEmbargo, Zavala inicia en momentos difíciles. Apenas el 28 de marzo pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) la multó con 377 mil 450 pesos por irregularidades en los informes de sus gastos durante el periodo de recolección de apoyos y firmas para lograr su candidatura independiente.

Sin Embargo, una semana antes el INE ratificó que Margarita Zavala era la única aspirante presidencial que logró el umbral de firmas requeridas para postularse de manera oficial.

Para lograr la candidatura, las autoridades electorales establecieron como requisito un mínimo de 866 mil 593 firmas. Zavala obtuvo 870 mil 168 rúbricas válidas de más de un millón que recabó. El problema, en ese sentido, fue que la ex panista presentó 219 mil 344 firmas inválidas, entre ellas 432 “simuladas”. En consecuencia, la aspirante presidencial fue cuestionada y criticada.

De acuerdo con su coordinador de campaña Fausto Barajas Cummings, si por algo Margarita inicia en la Ciudad de México es porque ahí tiene más fuerza, siendo el lugar donde radica y hogar de 7.6 millones de votantes con credencial del INE.

A pesar de sus desventajas, Zavala no inicia de cero. Su equipo de trabajo incluye a ex militantes del PAN y a personas cercanas a su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. En ese respecto, Margarita deberá lograr desmarcarse del sexenio de Calderón, quien en 2006 hundió al país en la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Así luce en estos momentos el Ángel de la Independencia, donde @Mzavalagc arrancará su campaña. pic.twitter.com/egEGkNCrAp — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 30 de marzo de 2018

¿Qué propone?

Entre sus propuestas para mejorar el país están acabar con la corrupción a partir de mecanismos de mayor fiscalización; aumentar las condiciones de seguridad al interior del país fortaleciendo a los cuerpos de policía e implementando políticas de prevención, además de garantizar el Estado de derecho con valores, reglas y un sistema de justicia imparcial.

También propone mejorar la economía con financiamientos a negocios, capacitación y educación, sumarse a las energías alternas, apoyar al campo y a los sectores con alto valor agregado, además de innovación tecnológica, reducción de los impuestos, aumento en los salarios y economía con equidad de género.