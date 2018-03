AMLO pide a candidatos no desestabilizar el país

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde del miércoles, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, llegó a Chihuahua, donde fue recibido en el aeropuerto por Marcelo Ebrard.

De acuerdo con Televisa, Ante los medios hizo un llamado para que los candidatos electos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido acción Nacional (PAN), José Antonio Meade y Ricardo Anaya, diriman sus diferencias y señalamientos por actos de corrupción y otros, ante la autoridad judicial, sin afectar la estabilidad social.

"Que los dos vayan a la Procuraduría a declarar sobre los moches y sobre otras tranzas, que vayan a declarar a la Procuraduría los dos, yo lo único que les pediría es que sus pleitos se den en los medios, en el debate, que se diriman sus diferencias en el Ministerio Público, en la Procuraduría, pero que no pase de ahí, que no se afecten violentamente, que no vayan a desestabilizar al país”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

El político tabasqueño insistió en que las acusaciones entre ambos candidatos forman parte de de los acuerdos del PRI-AN, “cuando se reparte mal el botín hay motín”, dijo.

"Nada, no voy a caer en ninguna provocación, es buen escritor, pero es mal político, no quiero decir otras cosas porque no estoy para caer en ninguna provocación"

“Cuando hay discrepancias arriba, como es una relación de complicidad y de compendas pues sale todo porque ¿quiénes dan el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Pues de Hacienda, ¿quién estaba en Hacienda? Videgaray y Meade, entonces, ¿quién recibió el dinero? Ellos lo saben bien porque ellos tienen una oficina de investigación financiera, es una oficina que tiene Hacienda y se conocen todos los movimientos de las cuentas, ellos le dan seguimiento al dinero, entonces saben bien todo lo que sucedió”.

López Obrador dijo que Ricardo Anaya sólo debería mantenerse en la contienda electoral demuestra que no cuenta con antencdentes penales, si no participó en el delito de lavado de dinero y si no recibió moches, publicó Sin Embarago.

Tras reunirse en privado con la estructura de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declinó opinar respecto a la postura del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien afirmó que un triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales sería un retroceso a una democracia populista y demagógica.

"Nada, no voy a caer en ninguna provocación, es buen escritor, pero es mal político, no quiero decir otras cosas porque no estoy para caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar, es amor y paz, amor y paz”, explicó Andrés Manuel López Obrador.

Más tarde se reunió también en privado con empresarios locales.