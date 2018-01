Choca avión proveniente de México en pista de aterrizaje de Canadá

Agencia

Ciudad de México.- Luego de un incendio que pudo ser controlado, chocó un avión remolcado por una pista del aeropuerto Pearson de Toronto contra otra nave con 174 personas a bordo.

A las 18 horas local, se esperaba en la pista el Boeing B737 de la compañía canadiense WestJet proveniente de Cancún con 168 pasajeros y seis tripulantes, cuando lo golpeó un avión de Sunwing, otra compañía canadiense, informaron ambas compañías.

"En el momento del siniestro no había tripulantes o pasajeros de Sunwing a bordo"

De acuerdo con el portal de noticias Radio Fórmula, los pasajeros fueron evacuados por los toboganes de emergencia, indicó WestJet a AFP. Testigos publicaron fotografías en redes sociales donde se ve como arde en llamas la cola del avión de la compañía Sunwing, misma que informó: "En el momento del siniestro no había tripulantes o pasajeros de Sunwing a bordo".

Por su parte, la compañía Pearson notificó que "Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente para apagar el incendio" y Westjet anunció en su cuenta de Twitter: "Los 168 pasajeros y los seis miembros de la tripulación están ilesos. Podemos confirmar que los pasajeros están a salvo en la terminal y proceden a realizar las operaciones de aduanas".

