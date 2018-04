Frases y memes que nos dejó el debate presidencial

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cinco candidatos presidenciales se enfrentaron en su primer debate. Además de exponer sus propuestas utilizaron los micrófonos para lanzar ataques, responder acusaciones y hacer chistes.

Estas son las frases más destacadas de los candidatos sobre seguridad, violencia y corrupción, los temas centrales del debate.

Uno de los temas del que más hablaron fue la propuesta del candidato de Morena, Andrés Manuel López de dar amnistía a criminales:

“La amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado de manera mal intencionada que yo quiero sacar a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales.

“Voy a convocar al triunfo de nuestro movimiento y voy a convocar a expertos y definir qué vamos hacer y en ese marco cómo se hará la amnistía. estoy invitando hasta el Papa Francisco”, dijo el candidato de Morena.

“Le pregunto a Andrés Manuel: ¿amnistía; perdonar a criminales, sí o no? Responde sin rodeos”, cuestionó el aspirante del Frente, Ricardo Anaya.

José Antonio Meade.

“Se trata que vamos a analizar, cuando triunfemos, y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Todos aquí contra mí, echándome montón”, se quejó López Obrador.

“No es montón Andrés, es que dices cada barbaridad, y los que dicen barbaridades hay que detenerlos”, señaló el independiente Jaime Rodríguez.

“Lo que voy a hacer es defender a las familias y a los criminales no les voy a dar amnistía como propone López Obrador”, dijo la independiente Margarita Zavala sobre el tema.

Margarita Zavala.

Propuestas y promesas para combatir la corrupción:

“La política se ha sometido al dinero y particularmente al dinero público. Hay que ser honesto y demostrarlo, por eso en mi gobierno no habrá estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales”, dijo el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, en referencia al escándalo sobre la venta de una nave industrial de Anaya y de los casos de corrupción de excolaboradores de López Obrador.

“Tenemos que mocharle la mano al que robe, así de simple, yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si la aprueban. Eso no es malo, la única forma de lograrlo es poner el ejemplo”, señaló El Bronco, ante la pregunta de la moderadora Azucena Uresti de si lo decía en sentido literal, el candidato dijo: “sí, es literal”.

“Se puede acabar con la corrupción si hay la voluntad política del presidente. En este caso, Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos.

“El presidente, de los moches que entregaron, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto. Los de Odebrecht también hicieron negocios con Felipe Calderón”, añadió López Obrador sobre el caso de los sobornos dados a funcionarios de la constructora brasileña en varios países, entre ellos, México.

“La corrupción mata, ahí está el caso del socavón donde perdieron la vida un padre y su hijo, y está el caso de Javier Duarte, que administraba agua destilada a niños con cáncer para robarse el dinero del presupuesto público”, dijo Ricardo Anaya sobre los casos en los que están involucrados el gobierno federal y el exgobernador priista de Veracruz.

Andrés Manuel López Obrador.

“Propongo una cárcel especial para crimen organizado y corruptos, en el que compartan celdas”, dijo Margarita Zavala, como propuesta para terminar con los funcionarios corruptos. Además se lanzó contra sus adversarios.

“No utilizó mi honestidad para tapar la corrupción de otros como Meade, ni me niego a hacer mi declaración como AMLO ni declaro a medias como Anaya”.

El tema de la seguridad y la violencia fue uno de los más tocados por los candidatos.

“Yo no soy Santa Claus ni quiero ser Superman. Voy a construir el FBI que dependa directamente del Presidente, que cambiemos el sistema para que los gobernadores se pongan a jalar y dejen de echarle la culpa a la federación”, dijo Jaime Rodríguez Calderón.

“El PRI ya se va, México va a cambiar. No está funcionando la estrategia de seguridad. Yo tengo un plan, con prevención y para enfrentar el problema con nueva estrategia”, señaló Anaya.

Ricardo Anaya.

“Lo que se tienen que hacer es responder con todos los instrumentos legales y en ese momento era lo que se tenía”, dijo Zavala en defensa de la estrategia contra el crimen organizado que lanzó su marido, el expresidente Felipe Calderón.

“Margarita se ha puesto a defender a su marido, lo tiene qué hacer, pero Margarita, ya no lo defiendas, tenemos que trabajar tú y yo a los ciudadanos que no tienen partido”, pidió el independiente Rodríguez Calderón.

“La violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años. Si no hay crecimiento económico no hay empleos, sin él no hay bienestar, sin él no hay paz”, señaló el tabasqueño.

Con información de Animal Político y Milenio.