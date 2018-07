Encuentran más perros torturados en calles del EDOMEX

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el municipio de Ixtapaluca, Estado de México fue hallado un animal adentro de una bolsa de alimento, el cual coincide con los perros asesinados y descuartizados que se han reportado en los últimos días.

De acuerdo con el portal A Fondo Estado de México, está vez el animal sin vida fue encontrado en la unidad habitacional Los Héroes, sobre la calle Juárez, donde vecinos reportaron la presencia de una bolsa de alimento para perros y en su interior un perro sin vida, al parecer degollado.

Protectores de animales refieren que este tipo de casos ya han sido reportados en municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, donde en repetidas ocasiones fueron hallados perros sin cabeza, sin patas y con huellas de tortura.

“Solo por que a ellos no hay quien los defienda no quiere decir que no nos importen, es una vida arrebatada de la más cruel de las sañas” comentó un protector animal.

¿Qué pasa con los perros en Edomex? vecinos hallan en la vía pública a varios animales muertos y degollados https://t.co/VbQrHF5Ho8 #México — arturo (@robinhyelotro) 16 de julio de 2018

Hasta el momento no se han identificado las causas de los hechos y protectores animales han solicitado ayuda de las autoridades.

Diversos animales son sacrificados para rituales religiosos a pesar de que en varias legislaciones locales, entre ellas, la de la Ciudad de México, el maltrato es sancionado. Y aunque le Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público protege esa libertad también la limita si viola leyes.

Defensores de los derechos animales sostienen que ninguna religión, tradición o costumbre justifica maltratar, someter y/o terminar con la vida de un animal, por lo que hacen un llamado a las autoridades a fortalecer el marco jurídico para lograr actuar a tiempo y evitar la crueldad contra los seres sin voz.

Con información del portal Regeneración y SinEmbargo.