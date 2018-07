Confirma presencia de bacteria en hospital de Morelos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud del Estado de Morelos confirmó la presencia de la bacteria “Klebsiella Pneumoniae” en el área de cuidados especiales de recién nacidos del Hospital General de Cuernavaca, lo que pudo haber originado la muerte de cuatro bebés de los nueve fallecidos del 26 de junio al 2 de julio.

"Se confirma la presencia de esta bacteria en cuatro recién nacidos. Son bebés que tienen procedimientos invasivos, se les hacen punciones, se les entuba, se les hacen procedimientos que rompen la barrera de protección natural que uno tiene, un factor de riesgo más se sumará a su ya condición extrema que tenían que es lo que los lleva a fallecer. A partir del día 3 ya no hemos tenido ninguna defunción”, detalló Ángela Patricia Mora, secretaria de Salud de Morelos.

Esta bacteria puede atacar cualquier órgano y con frecuencia el aparato digestivo. Luis Fernando falleció a los cuatro días de nacido, después de que su pronóstico de vida a pesar de ser sietemesino era favorable.

"Yo vi nacer a mi bebé lloró perfecto, no tuvo dificultades. Mi hijo cuando lo vi estaba con una sonda en la boca y estaba sacando como sangre porque eso fue lo que me dijeron. Mi bebé se movía. A mi hijo lo tuvieron en ayuno los 4 días, esa doctora me comentó que entre lunes y martes le iban a volver a hacer un lavado a mi hijo en el estómago. No llegó ni lunes ni martes cuando mi bebé se me fue”, narró Fernanda García, madre de menor fallecido.

En un fin de semana se agravó y murió.

"Entro y veo a mi hijo. La verdad ya no era mi hijo. Como lo vi el viernes y como lo vi el domingo nada que ver con mi hijo, ya no estaba el colorcito. Ya estaba morado, mi hijo estaba hinchado, las uñas moradas y ya estaba entubado. No nos dieron alguna explicación o algo, no nos dijeron nada. Así con los gestos que voy a hacer fue lo que nos hizo, mi esposa dijo ¿no me diga que ya falleció?, eso fue todo lo que nos dijo la doctora”, describió Luis Alberto Trujillo, padre del menor fallecido.

Padres denuncian que en el hospital les pusieron trabas para realizar la autopsia.

"Yo quiero la autopsia y agarraba su carpeta que traía en las manos y la azotaba. Le hablaron al Subdirector y le pregunté qué pasó, dice si quiere se lo hacemos mañana porque no están los doctores”, agregó Luis Alberto Trujillo, padre de menor fallecido.

Los padres de Luis Fernando interpusieron denuncia por homicidio contra quien resulte responsable.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos investiga el caso. "Se inicia la queja de oficio, además medidas precautorias”, comentó la señora Aurelia Castañeda de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El área de cuidados especiales del Hospital General de Cuernavaca está cerrada al público, pues al interior permanece un recién nacido contaminado con la bacteria.

Hasta hoy ningún trabajador del Hospital ha sido separado de su cargo.

