México: López-Gatell captado en parque de la Condesa, sin cubrebocas

MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud federal, Hugo López-Gatell, fue captado caminando ayer en un parque de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, lo que provocó miles de reacciones por parte de cibernautas. Debido a que se le vio andar sin cubrebocas, pese a ser aún positivo a la infección por coronavirus.

Cabe señalar que horas antes, reveló en conferencia de prensa que había vuelto a dar positivo al virus: “Ya estoy completamente recuperado. No tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba (…) y vuelvo a salir positivo, lo que significa que tengo una carga viral suficientemente alta para seguir siendo contagioso”.

Han pasado 18 días desde que el doctor en Epidemiología diera positivo al patógeno, el pasado 20 de febrero.

E incluso se sabe que el fin de semana pasado, López-Gatell permaneció hospitalizado debido al Covid-19, presentando problemas de oxigenación.

Cibernautas apoyaron al médico indicando que el ejercicio es la mejor manera de combatir a la enfermedad, mientras que otros le reprocharon la incongruencia de sus consejos con su actuar.

Ante ello, López-Gatell respondió: "No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad contagiante es mínima. Por supuesto no voy a estar en una oficina cerrada o interactuando con otras personas", declaró al periodista Joaquín López Doriga la noche de este miércoles.

Dice López-Gatell que aún “tiene carga viral y es contagioso”, por eso no fue hoy a la conferencia...



Peeeeeero hoy mismo salió a dar la vuelta a la Condesa



Sabiéndose positivo y con riesgo de contagiar, decidió salir



Ese es el “responsable” del manejo de la pandemia pic.twitter.com/vvbjFGO1ti — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 11, 2021

(Con información de El Financiero)

