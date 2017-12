Denuncia Sicilia amenazas de muerte en su contra

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) condenó las amenazas contra el defensor de derechos humanos Javier Sicilia y el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, junto con su esposa María Elena Ávila Guerrero, después de que el poeta denunció la llamada de advertencia.

De acuerdo con Animal Político, el poeta sostuvo que recibió una llamada del número telefónico 55 27 07 08 17 donde le advirtieron: “tú, Alejandro Vera Jiménez y su esposa se los va a cargar la chingada, hijos de su puta madre, de parte del gobernador “, relató Sicilia, quien ha defendido al exrector de la UAEM, involucrada en La Estafa Maestra, de desvío millonario de recursos públicos.

También te puede interesar: Nace el #SeguridadSinGuerra por propuesta de Ley en México

Sicilia aseguró que tuvo contacto con Graco Ramírez tras la llamada para pedirle una explicación.

“Le hablé a todo mundo, le hablé al secretario (Roberto) Campa, y le hablé a Graco, no me contestó dos llamadas y decidí mandarle un mensaje diciéndole: acabo de recibir una amenaza de muerte de tu parte, quiero que me aclares”, explicó el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El poeta y activista Javier Sicilia denunció que esta mañana recibió amenazas de muerte, a nombre del gobernador, pero dichas advertencias también se hicieron al ex rector Alejandro Vera, su esposa y Dos colaboradores más. #Morelos pic.twitter.com/60RiK5urQA — Verónica Bacaz Rojas (@VeroBacaz) 12 de diciembre de 2017

En respuesta, el mandatario le dijo: “yo te quiero mucho, siempre he querido mucho a tu familia. Yo no amenazo, no es de mi parte”, detalló el activista.

Tanto Vera como Sicilia, han acusado una “persecución política” del gobernador Graco Ramírez, a raíz de las denuncias de víctimas por las fosas clandestinas halladas en Jojutla y Tetelcingo, en Morelos.

Javier Sicilia recibió hoy por la mañana amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, en estos momentos, ofrecemos conferencia de prensa frente a la ofrenda de las víctimas en el zócalo de #Cuernavaca — MovimientoxPazMéxico (@MxLaPazMx) 12 de diciembre de 2017

El Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, invitó al poeta a presentar la denuncia para poder investigar la amenaza recibida.

En tanto, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenó la amenaza e insistió en “la urgencia de emprender medidas de protección a las personas defensoras que abonen a la construcción de un entorno propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos”, así como investigaciones completas que permitan dar con los responsables.