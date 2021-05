México: 63% de los niños recibe golpes ‘para que se eduquen’

El 63 por ciento de los niños menores de 14 años en México ha sufrido agresiones como parte de su crianza en casa, por lo que la organización Save the Children exhortó al Poder Legislativo a reformar el Código Civil Federal para que estas prácticas sean prohibidas.

La organización señaló que durante la contingencia sanitaria, se prevé que esto incremente por lo que resaltó que los castigos físicos son una práctica humillante para los menores de edad, que además podrían generar daños graves e irreversibles en los ámbitos social, cognitivo, emocional y conductual.

Save the Children sostuvo que prohibir el castigo físico y humillante en la Ley General de Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes y en el Código Civil Federal, permitirá avanzar en políticas públicas y promover transformaciones culturales para atender las causas que originan esta crítica violencia por la que atraviesan niñas, niños y adolescentes.

"Particularmente en un contexto en el cual los casos de violencia familiar han aumentado derivado de las medidas de confinamiento provocadas por la pandemia. La prohibición explícita del castigo físico y humillante en la legislación nacional es un paso inicial para terminar con esta práctica nociva culturalmente aceptada, al proporcionar una pauta jurídica propicia para promover políticas públicas dirigidas al cambio de actitudes y de prácticas sociales hacia formas de crianza no violentas, basadas en el respeto y en la ternura".

Para impulsar esto en México, el 17 de septiembre se lanzó una petición de firmas para que se prohíba el castigo físico y humillante, y a la fecha informó, se han juntado 4 mil 216 firmas.

Dicha iniciativa fue aprobada en el Senado, y llegó ya a la Cámara de Diputados. Se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia y de Derechos de la Niñez, para después discutirse en pleno, es decir, para que todos los diputados voten su aprobación.

La asociación internacional aclaró que la iniciativa no pretende criminalizar a las madres, padres o cuidadores, sino transformar culturalmente la forma de educar, sin violencia.

Asimismo, solicitó que se eviten frases como "no sirves para nada", "cuando salga del trabajo me las vas a pagar" "estoy harto de ti", "te voy a lavar la boca con jabón", "los hombres no lloran", además de las nalgadas, los chanclazos o los golpes.

Víctima de violencia familiar 63% de los menores

Según datos de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México señala que el 5.1 por ciento de las niñas y niños menores de 5 años fueron dejados con cuidados inadecuados y que 63 por ciento de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante, siendo un 6 por ciento de los casos castigos físicos severos.

Además de que el 48 por ciento de las víctimas de la violencia intrafamiliar son niñas y niños; y al día se reportan 30 casos de violencia en contra de niñas y niños.

Entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que abarca 37 países, México ocupa el primer lugar en violencia, física, abuso sexual y homicidios de niñas y niños menores de 14 años, por parte principalmente de sus padres.

Para el grupo de niñas y niños de entre 14-17 años, se desglosa, la principal forma de violencia fue la verbal (66.9 por ciento), seguida de la física (41.5 por ciento) y la psicológica (38.8 por ciento). Se destacó que un 9.9 por ciento mencionó haber sido objeto de violencia sexual.

(Iris Mabel Velázquez Oronzor)

