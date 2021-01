VIDEO: Maestro "explota" al enterarse que una alumna no se conectó a la clase

ECUADOR.- Vía redes sociales un maestro de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, se hizo viral luego de que explotara contra sus alumnos durante una clase en línea.

El docente de la carrera de Medicina perdió los estribos al enterarse de "última hora" que una alumna que iba a presentar su tarea junto con otros estudiantes no se conectó.

Todo estaba listo para la exposición, sin embargo faltaba alguien más, por esa razón el maestro comenzó a preguntar por la estudiante que hacía falta en el equipo que en ese momento iba a exponer.

Otra de sus alumnas que estaba en la clase le comentó al también doctor que su compañera no colaboró en nada del trabajo y por eso desconocía si se iba a conectar a la clase.

¿Y la señorita Moreta Andrea?, preguntó el profesor.

"Doctor lo que pasa es que la señorita no se conectó a realizar el trabajo con nosotros, entonces no se si se va a conectar porque realmente no colaboró", contestó la alumna.