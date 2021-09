México no se convertirá en campamento para migrantes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la mañana de este viernes, en conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se debe atender y enfrentar de fondo este problema, pues manifestó que "no queremos que México sea un campamento de migrantes". Ante la instalación de campamentos de cientos de migrantes de Haití en Ciudad Acuña, Coahuila, que buscan llegar a Estados Unidos.

"Hay que atender el fondo primero. No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no sea vea obligado a emigrar, porque si no continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergue y no enfrentamos el problema de fondo", dijo el presidente.