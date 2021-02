México: Titular de Segob pide presunción de inocencia para 'Góber Precioso'

Antonio Baranda

MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pidió la presunción de inocencia para el exgobernador de Puebla, Mario Marín, por ser un principio constitucional para cualquiera que está sujeto a un proceso penal.

"Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero te voy a decir algo. Si no tenemos este principio constitucional cualquiera que esté sujeto a un proceso penal lo menos que quiere es un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia y si no pregúntaselo a muchos, a muchos personas que han estado injustamente procesadas”.

"Y, aunque moleste, y aunque digan que no, y aunque las redes sociales digan cómo es posible, tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales, porque si no no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia en este país que tanto se requiere", comentó Sánchez Cordero.

Ayer, 'El Góber Precioso' fue detenido en la casa de su hermana en la Colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero.

Marín tiene una orden de aprehensión por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Arribo al Cereso de Cancún

El exgobernador priista de Puebla arribó aproximadamente a las 00:00 horas del jueves al Cereso de Cancún, Quintana Roo, adonde fue trasladado escoltado por agentes federales.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, la titular de la Segob mencionó que Mario Marín deberá tener un juicio imparcial y un proceso justo.

"Todo eso que tú me estás preguntando, inclusive el caso del exgobernador Marín, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial, de que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad”.

"Y, lo único que te puedo decir es que todos, todos en este país, debemos tener un proceso justo, independientemente, un proceso justo", finalizó.

