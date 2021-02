Tras fracaso con su partido, Margarita regresa al PAN y será candidata

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) aceptó los registros de Margarita Zavala, lideresa de México Libre, y de cuadros como Francisco Ramírez Acuña y Roberto Gil en su lista de candidatos a diputados de mayoría relativa.

Zavala, esposa del ex Presidente Calderón Hinojosa, fue colocada en el distrito electoral federal 10 de la Ciudad de México, que corresponde a la Alcaldía Miguel Hidalgo, una plaza que será disputada por Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano.



Fuentes involucradas en el proceso de registro hicieron notar que si Zavala pierde en la elección, el PAN la rescataría colocándola en la lista de candidatos plurinominales.



De acuerdo con la lista que elaboró la Comisión Organizadora Electoral (CEO) del blanquiazul, con el acuerdo COE-126/2021, sobresale el nombre del calderonista y ex presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, quien va por el distrito electoral 17 de Quintana Roo.

Aparecen también los nombres del ex Gobernador y ex Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, por el distrito electoral de Jalisco, y del ex Mandatario estatal Ignacio Loyola, por el distrito 3 de Querétaro.



En la lista figuran Jorge Zermeño, ex Alcalde de Torreón, que como diputado federal entregó la banda presidencial a Calderón, por Coahuila; Jorge Luis Preciado, actual diputado y ex candidato al Gobierno de Colima, que pretende reelegirse, por el distrito 1 de esa entidad, y el chihuahuense Fernando Álvarez Monje, por el distrito 6 de Chihuahua.



Además, el ex diputado federal chihuahuense Carlos Angulo Parra, por el distrito 2 de Chihuahua; el también ex diputado Juan Miguel Alcántara Soria, por el distrito 9 de Guanajuato; la ex Secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, que aunque es poblana la colocaron en el distrito 9 de Jalisco.



Wendy González, secretaria de Cultura del CEN y allegada al líder nacional, Marko Cortés, aparece en la lista en el distrito 3 de Ciudad de México.

