México y EU niegan se haya impedido aterrizar vuelo con migrantes deportados

Los gobiernos de México y Estados Unidos desmintieron la versión sobre que nuestro país habría rechazado la llegada de un avión militar estadounidense con migrantes deportados, cómo informó NBC News.

De acuerdo con el medio estadounidense, dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con destino a Guatemala despegaron el jueves por la noche, transportando a 80 personas cada uno. Un tercer vuelo, que tenía previsto aterrizar en México, no partió, presuntamente debido a la falta de autorización por parte del gobierno mexicano.

Sobre el vuelo hacia México, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a NBC que la situación se resolvió rápidamente y que la cancelación del vuelo no se debió a una negativa de México.

En la misma línea, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió la versión difundida en redes sociales y a través de su cuenta en X, enfatizó que México había aceptado no uno, sino cuatro vuelos de deportación en un solo día.

Thanks to President Trump:



Yesterday, Mexico accepted a record 4 deportation flights in 1 day!



This comes in addition to unrestricted returns at the land border, the deportation of non-Mexicans, & reinstatement of Remain-in-Mexico. Mexico has also mobilized 30K National Guard. https://t.co/FNINADyQU7