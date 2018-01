Estas fueron las últimas palabras de la modelo argentina

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO: “Estaba muy asustada y quería regresar a Argentina”, eso fue lo último que Karen Ailén Grodzniski, la modelo argentina asesinada en la Ciudad de México el 27 de diciembre, les dijo a sus familiares y amigos un día antes de morir.

De acuerdo con la información del portal de noticias Excélsior, el 26 de diciembre le escribió a su madrastra, le contó sobre el asesinato de su amiga Génesis, la escort venezolana que fue encontrada muerta el 17 de noviembre. Karen tenía miedo de que le ocurra lo mismo.

También le contó sobre el asesinato de un amigo que pertenecía a un cártel poderoso y que antes la protegía, dijo que lo mataron al salir de la cárcel, “aquí no se salva nadie, agregó”.

“En realidad iba a pasar fin de año acá en Argentina y la idea de ella era que no quería volver más a México. Siempre me dijo que estaba asustada y yo no entendía el motivo, algún problema habrá tenido ella", explicó el amigo de Karen.

De acuerdo con sus amigos, a los 20 años se fue del pequeño poblado en el que vivía, en la provincia del Chaco, en Argentina, se mudó a Buenos Aires.

Ahí fue contratada por el portal Zona Divas, donde le ofrecieron pagar todos los gastos para trasladarla a México y seguir trabajando con ellos, según le contó a sus amigos, cobraba alrededor de 3 mil pesos la hora por sus servicios como escort.

De acuerdo con las entrevistas que los padres de Karen han dado a medios de Argentina, ellos sólo sabían que Karen se había casado con un mexicano, a quien conocían por fotos con el nombre de Charly, pero no tenían más información sobre él.

Los amigos de Karen en Argentina piden a las autoridades mexicanas que detengan al responsable y garanticen seguridad a las mujeres que trabajan como escorts en el país.

“Nosotros ahora queremos que detengan, es lo único que queremos saber", declaró el amigo de Karen.