Morenistas frenan reforma educativa de AMLO

México.- La ausencia de senadores morenistas Lucía Trasviña Waldenrath, Juan José Jiménez Yáñez y Salomón Jara Cruz en la sesión de ayer en el Senado de la República impidió que la reforma educativa de AMLO no fuera aprobada.

Trasviña, senadora por Baja California Sur, rechazó mediante un comunicado la información publicada por El Universal y La Política Online, en el sentido de que ella habría salido del pleno senatorial antes de que se abriera el tablero de votaciones.

“Quiero aclarar que el día de ayer por motivos de fuerza mayor debido al deceso de un familiar cercano y querido no me fue posible asistir a la sesión”, manifestó la morenista.

Por su parte, tras las fuertes críticas vertidas en su contra, Jiménez Yáñez, senador por Querétaro, aclaró en su cuenta de Twitter que tiene un compromiso con la reforma educativa.

“La #ReformaEducativa cuenta con mi apoyo y respaldo absoluto y me permito aclarar y dejar de manifiesto que la causa de mi ausencia es un tema de salud que me imposibilitó estar presente y no una cuestión de voluntad”, expuso.

En tanto, Jara Cruz, senador por Oaxaca, emitió un comunicado en el que explica el motivo de su “súbita salida del Senado”, durante la sesión de ayer.

“Han sido muchas las conjeturas en torno a mi ausencia el día de ayer durante la votación de la reforma educativa (...) Aproximadamente a las 8 pm, recibií una afligida llamada de mi esposa para decirme que una de mis hijas había tenido un accidente automovilístico grave (...) Sin pensar en nada más que mi hija Dulce, salí apresuradamente del Senado”, expuso.

Consecuencias por frenar la reforma educativa

Hace unas horas, el Senado de la República informó que Salomón Jara Cruz fue eliminado de la Comisión Permanente de la 64 Legislatura. Lo anterior se determinó a pesar de que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monresal, aseguró mediante un tuit que no habría represalias contra los faltistas.

Salomón Jara Cruz, además, es señalado por el desvío de mil millones de pesos en Oaxaca por el ejercicio de recursos públicos en una docena de programas asistenciales que no existieron durante el gobierno de Gabino Cue Monteagudo.