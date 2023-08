‘Mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas’, Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez tuiteó un mensaje en video luego que el presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendiera al pueblo mexicano tras los dichos sobre que en el Sur del país no están acostumbrados trabajar ocho horas seguidas.

La aspirante panista afirmó que se saca de contexto lo que dijo en el foro del Frente Amplio por México; sin embargo, la senadora repitió la polémica frase, pero en esta ocasión, aseguró que se refería a las mujeres indígenas.

"No inventen. No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del País, en el centro o en el sureste" .

"En 2002 se intentaron imponer maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños”.