FBI ofrece millonaria recompensa por la 'cabeza' de Caro Quintero

Agencia

MÉXICO.- En un hecho inédito, el FBI ofreció una de las recompensas más altas de su historia, porque puso un precio de 20 millones de dólares a la cabeza del narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, para que sea juzgado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, crimen cometido en 1985.

El ofrecimiento se da a días de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta un amparo que promovió el capo para no ser extraditado. El proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propone negar la protección de la justicia a Caro; de prosperar, el asunto regresará a un tribunal colegiado que resolverá en definitiva.

También te puede interesar: ¡A balazos! Hombres armados matan a perros callejeros

En México, las fuerzas federales buscan a Caro Quintero para que termine de cumplir su sentencia de 40 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Ninguna agencia de Estados Unidos había ofrecido una recompensa tan alta por un capo mexicano...

En enero de 2015, un tribunal federal impuso la mencionada pena a Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, por ser penalmente responsables del secuestro y homicidio del agente y del piloto; por esa razón se ordenó reaprehender a Caro.

Hoy, el Buró Federal de Investigación (FBI) puso en su lista de los delincuentes más buscados a Rafael Caro y ofreció una recompensa de 20 millones de dólares para dar con su paradero.

Ninguna agencia de Estados Unidos había ofrecido una recompensa tan alta por un capo mexicano, ni siquiera por los líderes de los cárteles del Golfo y Sinaloa, Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos, y Joaquín El Chapo Guzmán, respectivamente.

Según las autoridades, Caro Quintero es miembro del cártel de Sinaloa y frecuentemente visita la zona de Badiraguato, Sinaloa, además de que tiene vínculos en Guadalajara, Jalisco, y Costa Rica.

Afirmó que supuestamente ocupa un cargo activo y clave entre los líderes del cártel de Sinaloa y dirige las actividades de ese grupo criminal y otro que mantiene en la región de Badiraguato.

#RCQ - Caro-Quintero was a primary supplier of #heroin #cocaine #marijuana to US 🇺🇸. When @DEAHQ threatened his empire, he retaliated by ordering the murder of SA #Camarena. We were relentless in finding him then: we're determined to get him now- with your help, we will! pic.twitter.com/Yfc9nODabh