Interponen denuncia contra 'Layin' por peculado

NAYARIT.- La Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), interpuso ante la Fiscalía General una denuncia penal por peculado, ejercicio indebido de funciones y lo que se acumule en el proceso, contra el ex presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, quien no entregó 12 millones de pesos a las arcas municipales por la venta en 2017 del ex aeropuerto ubicado en San Blas.

De acuerdo con el portal El Mexicano, en conferencia de prensa, el presidente del Congreso local, Leopoldo Domínguez, en compañía del encargado de la ASEN, explicó que la denuncia no solo se hizo en contra de dicho personaje, sino también en contra de Armida Silvestre y Mario Vázquez, ex sindica y secretario general, respectivamente.

La escritura pública, consta que la propiedad fue vendida por 12 millones de pesos, pese a que el avalúo previo fue de 32 millones de pesos, en este mismo documento se hace constar que se giró un cheque a un particular por la primera cantidad, pero este dinero nunca llegó al Ayuntamiento.

El legislador, aclaró que ya había una denuncia previa por este asunto, realizada por cuatro regidores, a la que este lunes se le suma la segunda, en espera que pronto haya resultado de la misma.

En encargado de la ASEN, Héctor Benítez, comentó que en la sesión de cabildo llevada a cabo en su momento, para desincorporar el inmueble, se argumentó el pago de laudos, prestaciones laborales atrasadas y la liquidación de deudas, lo cual no hay constancia de que se hizo.

De igual manera aclaró que se omitieron algunos procedimientos de ley, por ejemplo la subasta, la cual no se realizó, ni tampoco se respetó el avalúo.

Para concluir, Héctor Benítez, añadió que además de estos 12 millones de pesos, se detectaron otros 12 millones más, como observaciones no solventadas, pero este tema, tiene otro tratamiento, así que será en la vía administrativa que es lo que procederá.