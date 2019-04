Niega AMLO conflicto de interés por licitación de libros de texto

Agencia Reforma/Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer que el empresario Miguel Rincón Arredondo, integrante de su consejo asesor y compadre, participa en la millonaria licitación de los libros de texto gratuito, pero afirmó que no acepta influyentismo de nadie.

"Es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo, no sabía que él estaba participando, no sé si legalmente esté impedido, si está impedido no puede participar, no podría participar", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

"Si no tiene legalmente ningún problema sí podría participar. Yo no protejo a nadie ni acepto incluyentismo de nadie, ni de amigos ni familiares, lo dije el día que tomé posesión (...)", aseguró.

El Mandatario insistió en que su familia y amigos saben que no habrá protección para nadie en su Gobierno.

"No me responsabilizo de la actitud o de su desempeño de mis hijos ni de mi esposa, de nadie de mi familia, y desde luego ni de amigos ni de compadres ni de nada, no protejo a nadie", sostuvo.

"Yo estoy inventariado, me debo al pueblo, a un movimiento que busca una transformación, un cambio verdadero y eso lo saben muy bien ms amigos, mis seres queridos, y saben bien que no hay nada que esté por encima del interés general, soy un servidor público", dijo.

Este jueves, REFORMA publica que Miguel Rincón Arredondo, fundador del Grupo Bio Pappel, compite en la primera licitación relevante del sexenio de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), cuyo ganador se anunciará hoy.

El propio López Obrador acusó hace unos días que existe un "bloque" de empresas que tratan de mantener precios altos en ese sector.