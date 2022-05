"No hay desaparición o secuestro de mujeres en NL": Fiscal en feminicidios

"No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres en Nuevo León", aseguró la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres del estado, Griselda Núñez Espinoza.

Al ser cuestionada sobre los recientes casos de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, en los que las jóvenes fueron reportadas como desaparecidas por sus familias y luego encontradas sin vida, la Fiscal declaró que "no hay un contexto de secuestros ni de levantamiento de mujeres ni de desaparición de las mismas".

Cuestionan a la fiscal en feminicidios de NL ante ola de violencia contra mujeres

"Si la principal línea de investigación en el caso de Yolanda es el suicidio, si en el de Marifer es el cobro de una deuda, y en el Debanhi una muerte accidental, entonces ¿en Nuevo León no están matando mujeres?", le cuestionó una reportera a la fiscal, quien respondió: "reiterar y precisar que ese contexto no está presente en Nuevo León. No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres".

"Se descarta entonces un tema de feminicidios, una crisis de feminicidio, en la entidad, que la inseguridad prevalezca en este sentido en contra de las mujeres", se le insistió. "Ha sido muy claro el Vicefiscal en establecer que la hipótesis, dada a los indicios y el lugar del hallazgo, la (línea de investigación) que se robustece es que exista esta posibilidad de que ella haya ingerido esas sustancias", respondió la fiscal.

Durante la rueda de prensa, la titular de la Fiscalía de Feminicidios aseguró que hasta el momento no hay datos que confirmen la presencia de bandas dedicadas a la trata de personas o de ataques específicos contra las mujeres.

"En Nuevo León no hay datos que puedan establecer alguna banda, algún dato de trata de persona que generen ese tipo de alarma hacia la sociedad, puntualizar que las violencias que se están viviendo son procesos de las propias violencias que existen contra las mujeres y cada uno de los casos tendrá que ser analizado de manera diferenciada", declaró.

(Con información de El Universal)