Luz, gasolina y gas no subirán de precio si AMLO gana

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia, declaró que si él se vuelve presidente no habrán más gasolinazos ni aumentos en la luz y el gas.

También te puede interesar: Matan a balazos a candidato del PRI en Puebla

De acuerdo con el portal Excélsior, Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, el político tabasqueño aseguró también que no caerá en ninguna provocación.

"Y no va a haber gasolinazos, eso sí se los puedo garantizar. Ni va a aumentar la luz ni el gas. No hay ninguna justificación para que aumenten los precios de los energéticos, porque el país tiene petróleo, y estamos comprando las gasolinas por negocio que tienen los huachicoleros de arriba. Todo eso se va a acabar, se va a terminar. Vamos a cambiar las cosas”, manifestó.

López Obrador indicó que indicó que los recursos naturales son para el beneficio de los mexicanos, por lo que en el marco de la legalidad buscaría rescatar el petróleo y la industria eléctrica.

Finalmente, el candidato presidencial expresó: “Y no voy a hacer en ninguna provocación No me voy a enojar, corazón caliente. Cabeza fría”.

En su cuenta oficial de Twitter, AMLO hizo un video dedicado al Enrique Peña Nieto, actual presidente del país.

Reitero que no caeré en ninguna provocación aunque venga del presidente Enrique Peña Nieto. pic.twitter.com/48TDsGb5ZT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 17 de marzo de 2018

Otro hecho: 'El Bronco' afirma que estará en la boleta presidencial

El aspirante a candidato independiente por la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez 'El Bronco', se registrará mañana ante el Instituto Nacional Electoral y aseguró que aparecerá en la boleta electoral.

De acuerdo con información de Milenio, en un video de tres minutos difundido en YouTube, el aspirante independiente dijo que el "INE no ha soltado al tigre, ha soltado al México Bronco", ya que la notificación fue un golpe bajo contra todos los ciudadanos que firmaron a favor de su candidatura.