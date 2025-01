‘No nos intimida’: asegura Rocha Moya sobre narcoguerra en Sinaloa

Ayer, a 130 días del inicio de la narcoguerra en Sinaloa, se registraron hechos impactantes, como el hallazgo de un cuerpo con signos de tortura frente al Congreso local.

Ante estos eventos, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya aseguró que las autoridades no se sienten intimidadas por los grupos del crimen organizado.

Durante su visita a Mazatlán, donde sostuvo reuniones con empresarios y supervisó la entrega de obras, el mandatario fue abordado por periodistas locales.

En el encuentro, los reporteros le preguntaron sobre el efecto causado por la aparición del cadáver de un ex agente ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañado de un mensaje atribuido al narcotráfico, en plena vía pública frente al recinto legislativo.

-"¿Qué opinión le merece que a nivel internacional se está manejando lo suscitado en Culiacán como terrorismo?", le preguntó un reportero.

"No, eso es algo que lo están manejando desde hace rato, pero no hay terrorismo aquí en México, en ninguna parte del país, no hay terrorismo", afirmó Rocha Moya.

-"(El caso) del ex agente de la Fiscalía ¿Es un reto para ustedes, gobernador?", le insistieron sobre el tema.