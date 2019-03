No permitiremos la venta de plazas de maestros: AMLO

AGENCIAS

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para que en la iniciativa de reforma educativa “se quite todo” lo que haga pensar que el nuevo modelo educativo terminará siendo lo mismo que en la administración anterior.

"No queremos venta de plazas, ni trafiques con la nómina, eso no, corrupción no, no se permite a nadie", sostuvo.

De acuerdo con Notimex, al ser cuestionado sobre el bloqueo de los maestros de la CNTE en San Lázaro y el avance de la actual reforma educativa, el presidente sostuvo que su gobierno no permitirá la venta de plazas.

También te puede interesar: Avanza reforma educativa pese a rechazo de la CNTE

​“Si ya hicimos lo más importante que es rechazar la reforma educativa, pues que quede bien, que no haya excusas porque hay grupos que son muy conservadores con apariencia de radicales y lo que quieren es hacer sentir o proyectar la idea de que somos iguales nosotros ¡y no! ¡No somos iguales! No somos simuladores”, agregó.

“Por eso he dado instrucción que se quite todo porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan que somos iguales. Que se quite todo lo que pueda ser utilizado como pretexto para que puedan vociferar de que somos iguales y si hay dudas que se aclare”, señaló.

Por lo que sostuvo que el titular de la SEP deberá recibir a cualquier sindicato o grupo de maestros que tenga dudas sobre el nuevo modelo que se está planteando.

Aunque dejó claro que si bien se acabará la persecución a los maestros, tampoco se permitirá que vuelva la corrupción.

“No va a haber evaluaciones punitivas, se cancela por completa la reforma educativa, pero aclaro, no queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina, ¡eso no! No permitiremos la corrupción aunque sean los más radicales y extremistas, ya no hay corrupción tolerada desde el gobierno, eso que quede claro", dijo.

Por su parte, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP) y Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se reunieron nuevamente con líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para dialogar sobre el dictamen de reforma educativa.

Pese al diálogo con maestros de la CNTE, aún se mantiene el plantón en la Cámara de Diputados.