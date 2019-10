No puede valer más la captura de un delincuente: AMLO

Agencias

CULIACÁN, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay impunidad en el caso de Culiacán, donde tras enfrentamientos armados entre delincuentes y autoridades, fue liberado Ovidio Guzmán López, “porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades”.

“Está bien pintada la raya, la frontera de delincuencia y autoridades”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este viernes donde se le preguntó si la liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ayer en la capital sinaloense, no manda un mensaje de impunidad a la delincuencia.

"Le digo a los mexicanos que tengan confianza, no hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades, está bien pintada la raya, lo de ayer fue una situación donde se valoró que había que proteger la vida de los seres humanos", dijo el mandatario federal.

Agregó que ante la respuesta violenta luego de la captura, “se pensó que eso era lo más conveniente y se actuó de esa forma, creo que hicieron bien los mandos que tomaron esta decisión”, dijo al tiempo que respaldó a los integrantes del gabinete de seguridad que así lo decidieron.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, dijo el mandatario quien ha comenzado a ser criticado por lo que algunos consideran que lo ocurrido demostró, por lo menos, una falta de planeación.

Horas de balaceras en Culiacán

Por horas, Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, fue escenario de intensos tiroteos y bloqueos viales tras la localización de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, quien está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena a cadena perpetua.

Las autoridades no han aclarado cómo sucedieron las cosas. Por el contrario, ha habido versiones encontradas.

El jueves Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad, dijo que 30 elementos de la Guardia Nacional y del ejército fueron agredidos desde una vivienda cuando realizaban un patrullaje, que los militares repelieron la agresión y tomaron control del domicilio y que fue entonces cuando localizaron en su interior a cuatro personas, una de ellas Ovidio Guzmán.

Luego dijo que grupos de delincuencia organizada rodearon el lugar “con una fuerza mayor” que la de los militares y sembraron el pánico en diversos puntos de la ciudad, por lo que el gobierno federal optó por detener el operativo. Sin embargo, no dejó claro si lo arrestaron y luego fue liberado por la intensidad de los enfrentamientos o si simplemente huyó. El viernes, el presidente dijo que sí se trató de un operativo para ejecutar una orden de aprehensión.

Los incidentes del jueves causaron 21 heridos por arma de fuego y un número indeterminado de fallecidos, entre los que no habría militares o efectivos de la Guardia Nacional, explicó el secretario estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, en un balance preliminar casi a medianoche. Además, 27 presos se fugaron del penal, agregó.

Liberaron a Ovidio Guzmán López

José Luis González Meza, uno de los abogados de la familia de “El Chapo”, declaró a The Associated Press el jueves que familiares de Guzmán le indicaron que “Ovidio está vivo y está libre”, aunque dijo no tener información más detallada de lo sucedido durante la tarde.

Guzmán López no es uno de los hijos más conocidos de “El Chapo”, el líder del cártel de Sinaloa que en julio fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico, pero las autoridades estadounidenses lo buscan por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a ese país desde 2008 a 2018 junto a su hermano Joaquín Guzmán López.