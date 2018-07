Solalinde pide a zapatistas caminar juntos y dialogar con AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El padre Alejandro Solalinde Guerra declinó la invitación de encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador e informó que Alfonso Romo, propuesto como Coordinador de la Oficina de la Presidencia, ofreció reunirse con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Solalinde Guerra rechazó la invitación de Andrés Manuel López Obrador, próximo Presidente electo, para presidir el organismo autónomo, pero propuso a Elizabeth Lara, actual coordinadora de la oficina de la CNDH en Oaxaca.

“Los derechos humanos no son incompatibles con el ministerio, pero yo quiero ser libre. Soy un sacerdote de a pie. Soy un misionero de a pie […]. Me imaginaba yo como funcionario y no me veía”, aseguró en conferencia de prensa la mañana de este miércoles.

Solalinde dijo que esta mañana informó a López Obrador que su propuesta para ocupar el cargo es Elizabeth Lara, quien tendría que ser aprobada por el Congreso de la Unión. Dijo que se trata de una persona intachable que ha brindado su apoyo a los migrantes, la cual puede ser “una travesura para las estructuras machistas en México”.

“Es una persona intachable, no le podrá decir nadie que es corrupta, que se ha prestado a malos manejos, es una servidora pública ejemplar, una persona íntegra por donde le busquen”, subrayó.

El lunes, el padre y activista hizo un llamado al EZLN a abrirse al diálogo con el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para construir el México que queremos, pues, dijo, 30 millones de personas “no se equivocan”.

A través de su cuenta de Twitter, Solalinde Guerra escribió: “Hago un llamado a los asesores ideológicos de los hermanos y hermanas zapatistas para que permitan el encuentro, el diálogo y la construcción del México que queremos. Podemos caminar juntos y unidos”.

“El movimiento zapatista es parte de nuestros logros en nuestra lucha social, pero ya no tiene sentido aislarse con la idea de todo o nada”, dijo.

Alfonso Romo ofrece reunirse con los Zapatistas. A través de él, el ahora presidente electo continúa invitando al Movimiento Zapatista al diálogo. Los Zapatistas tienen la palabra. — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) 11 de julio de 2018

Sus declaraciones se dieron luego de que el pasado viernes, en un documento firmado por los sub comandantes Galeano (antes Marcos) y Moisés, el EZLN dijo que no se sumaría al gobierno de López Obrador e incluso advirtió que habrá desilusión en el país, pues aunque en teoría representa un cambio, su administración será más de lo mismo.

“Podrán cambiar de capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo”, señaló en un comunicado.