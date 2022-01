PAN arremete contra AMLO y se declara listo para defender al INE

La bancada del PAN en el Senado en su agenda legislativa del periodo ordinario que inicia el 1 de febrero tendrá como prioridad de la defensa del Institutito Nacional Electoral (INE) y del TEPJF ante la intención del gobierno federal de apoderarse de las mismas.

Aseveró el coordinador del PAN, Julen Rementería, quien dijo que la intención de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena es atacar al INE para apoderarse de este organismo o destruirlo como ha ocurrido con otros entes autónomos en el país.

En conferencia de prensa virtual expuso en el PAN no se apoyará, "no vamos a permitir" esta reforma electoral que está preparando el gobierno federal para destruir al INE, pero reconoció que aun no hay pláticas o acuerdos entre el bloque de contención porque aún no se presenta la iniciativa del Ejecutivo Federal.

"No los hay -acuerdos- porque tampoco formalmente no se ha presentado una iniciativa. Hemos dicho nosotros y muchos de la oposición que no la acompañaríamos como está la intención del presidente López Obrador, pero en este momento no hay acuerdo todavía", apuntó.

Lamentó la campaña diaria desde la conferencia mañanera en contra del INE por el tema de la revocación de mandato y recordó que el propio instituto fue quien le dio viabilidad al triunfo electoral de López Obrador y la alternancia democrática en el país, en los estados y municipios.

"No transitaremos con ninguna reforma que atente contra el INE y el Tribunal Electora porque afectaría al corazón de la democracia del país", insistió el coordinador del PAN.

Comentó que la intención de negar recursos suficientes al INE para organizar la revocación de mandato es apostar a que no se logre el 40 por ciento de la votación y con ello insistir en los ataques y desaparición del instituto.

El Pdte. @lopezobrador_ y Morena len han declarado la guerra:



Al INE, a los medios de comunicación, a los padres de niños con cáncer, a las mujeres, a la clase media, a la transparencia y a los médicos.



A los únicos que no les ha declarado la guerra es a los criminales. — Julen Rementeria (@julenrementeria) January 18, 2022

Rementería del Puerto, dijo que otros de los temas de la agenda del PAN en su plenaria a realizarse la próxima semana será ir en contra de la reforma que busca que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena, así como insistir en el rechazo la reforma eléctrica.

