¿Pánico? Laboratorios presentan desabasto en antigripales y Vitacilina

Ante un evidente repunte de enfermedades respiratorias y de los casos de Covid-19 por la variante Ómicron en este invierno, los mexicanos tienen pánico de caer en las redes de estos contagiosos virus, ante esto se informa que existe un desabasto de medicamentos antigripales y de Vitacilina.

De acuerdo con Marcos Pascual, director comercial de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) los fabricantes y laboratorios reportaron el desabasto de los antigripales y la pomada.

“Hay ya una carta formal de los fabricantes y laboratorios que nos están haciendo saber, a toda la cadena de distribución y farmacias, de productos que se encuentran sin existencia y sin posibilidad de poderlos surtir, ni una fecha probable de fabricación”, declaró Pascual al diario “El Financiero”.

Estos medicamentos pertenecen a los laboratorios estos laboratorios: PiSA, Sanofi, Bayer, Chinoin y GlaxoSmithKline.

El director de Anafarmex explicó que debido a la carencia de estos fármacos en las próximas semanas se presentarán quejas de los pacientes porque estos medicamentos no estarán disponibles. Sim embargo invita a los consumidores a adquirir a la versión genérica de estos.

Añadió que aparte de este desabasto la demanda por realizar pruebas covid-19 va en aumento debido al repunte de contagios que ha tenido el país a causa de esta temporada invernal.

